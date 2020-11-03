Нур-Султан. 2 ноября. Kazakhstan Today - Продлить запрет на импорт дизельного топлива планируют в Казахстане, сообщили в Министерстве энергетики, передает Kazakhstan Today.

Мы планируем продление запрета на импорт дизельного топлива до апреля следующего года, за исключением зимнего и арктического топлива. Хочу отметить, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято, но имеются предпосылки затоваривания дизельным топливом внутреннего рынка. В целом хочу отметить, что, благодаря руководству страны и правительству, во время пандемии государственными органами принимались меры для исключения затоваривания хранилищ. Благодаря этому, мы избежали остановки наших заводов и смогли сохранить баланс на внутреннем рынке ГСМ", - сказал министр энергетики Нурлан Ногаев журналистам в Павлодарской области.

В рамках рабочего визита в Павлодарскую область министр вместе с главой региона Абылкаиром Скаковым посетили две теплоэлектроцентрали, Павлодарский нефтехимический завод и ТОО "Нефтехим LTD".

На ТЭЦ-1, входящей в состав АО "Алюминий Казахстана", делегации рассказали об электро- и теплоснабжении города. Сегодня на предприятии, которое имеет более чем 50-летнюю историю, стараются создавать максимально комфортные условия для своих сотрудников, что в свою очередь позволяет заинтересовать и привлечь молодые кадры.

На ТЭЦ-3, которая является подразделением АО "Павлодарэнерго", Нурлану Ногаеву и Абылкаиру Скакову доложили о модернизации основного оборудования.

На базе ТОО "Нефтехим LTD" министр энергетики и аким Павлодарской области побывали в цехах производства метил-трет-бутилового эфира и полипропилена. В этом году на заводе планируют довести объемы выпуска полипропилена до 40 тысяч тонн. В прошлом и позапрошлом годах этот показатель составил около 33 тысяч тонн.

Следующей точкой визита стал Павлодарский нефтехимический завод. На заводе занимаются производством автомобильного бензина, топлива для реактивных двигателей марки ТС-1, дизельного топлива, котельного топлива (мазут), кокса нефтяного, дорожного битума и т.д.

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