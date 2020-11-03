Благодаря внедрению энергосберегающих мероприятий, Казахстан за год сэкономил 28,2 млрд тенге

Нур-Султан. 2 ноября. Kazakhstan Today - Специалисты Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК подсчитали эффект от внедрения энергосберегающих технологий в Казахстане в 2019 году. Сумма полученной экономии составила 28,2 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

В рамках деятельности АО "Институт развития электроэнергетики и энергосбережения" ведется Государственный энергетический реестр (ГЭР) предприятий, куда включены государственные учреждения и субъекты квазигосударственного сектора, потребляющие более 100 тонн условного топлива в год, а также субъекты бизнеса, потребляющие более 1500 тонн условного топлива в год. Таких субъектов, по итогам 2019 года, в госреестре зарегистрировано 20 533, сообщили в пресс-службе МИИР РК.

Ключевым инструментом политики энергосбережения является ГЭР. В 2018 году годовая экономия, полученная от снижения энергопотребления путем внедрения энергосберегающих мероприятий, составила 27 млрд тенге. Энергоэффективность повысили 472 субъекта ГЭР. В результате, показатель энергоемкости ВВП в 2018 году снизился на 21,6% от уровня 2008 года. С 2013 года субъектами ГЭР было привлечено 302,2 млрд тенге инвестиций", - проинформировали в ведомстве.

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