В Алматы до конца года приостановлено начисление арендной платы для МСБ

Алматы. 3 ноября. Kazakhstan Today - Акимат Алматы до конца года приостановил начисление арендной платы для субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), передает Kazakhstan Today.

В соответствии с поручением президента РК Касым-Жомарта Токаева по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса акиматом Алматы приостановлено начисление арендных платежей по 612 договорам аренды помещений в объектах коммунальной собственности с представителями МСБ в период с 20 марта по 19 июня текущего года", - сообщил в ходе онлайн-брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций руководитель управления государственных активов города Алматы Рустем Алиев.

Он напомнил, что в послании главы государства от 1 сентября 2020 года поручено приостановить с 1 сентября до конца 2020 года начисление платы за аренду для малого и среднего бизнеса по объектам недвижимости, принадлежащим госорганам и квазигосударственному сектору. В связи с чем, акиматом города Алматы с 1 сентября до конца 2020 года приостановлено начисление по 499 договорам аренды с арендаторами МСБ. По состоянию на 18 сентября подано 420 заявок на приостановление арендных платежей, из них обработаны все 420.

9 октября 2020 года были внесены изменения в Правила передачи государственного имущества в имущественный наем, в части не начисления арендных платежей в период с 20 июня по 31 декабря 2020 года для субъектов малого и среднего бизнеса. Данная работа начата и по состоянию на 30 октября было подано 140 заявок на приостановление арендных платежей, из них обработано 124. Кроме того, в рамках реализации государственной программы "Цифровой Казахстан" управлением запущен виртуальный консультант Telegram-бот @CSA_Almaty_bot, который может ответить на все вопросы по аренде государственного имущества", - сказал Алиев.

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