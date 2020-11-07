Шаккалиев назначен министром по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК

Нур-Султан. 6 ноября. Kazakhstan Today - Решением Высшего Евразийского экономического совета от 6 ноября новым членом коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан назначен Арман Шаккалиев, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы ЕЭК, в его компетенцию войдут вопросы антимонопольного регулирования и конкуренции на трансграничных рынках Евразийского экономического союза.

Арман Шаккалиев сменил на этом посту в комиссии Серика Жумангарина, ставшего председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

Новый министр ЕЭК имеет значительный опыт руководящей работы в органах государственной власти Казахстана.

В разные годы Арман Шаккалиев занимал руководящие должности в Министерствах финансов, экономики и бюджетного планирования РК. С 2008 по 2016 годы являлся директором Казахстанского института стандартизации и сертификации, с 2016 по 2018 годы руководил департаментом технического регулирования и аккредитации ЕЭК.

Непосредственно перед назначением на должность министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК занимал пост председателя Комитета технического регулирования и метрологии в Министерстве по инвестициям и торговле и Министерстве по торговле и интеграции Республики Казахстан.





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