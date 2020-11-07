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Мамин предложил сформировать товаропроводящую систему СНГ

06.11.2020 5185
Мамин предложил сформировать товаропроводящую систему СНГ
primeminister.kz
Нур-Султан. 6 ноября. Kazakhstan Today - В ходе заседания совета глав правительств (СГП) Содружества Независимых Государств премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин предложил масштабировать модель создаваемой в Казахстане Национальной товаропроводящей системы и сформировать товаропроводящую систему СНГ, передает Kazakhstan Today.
 

Обеспечение бесперебойного потока продукции АПК между нашими странами является ключевым фактором обеспечения продовольственной безопасности и социально-экономической стабильности в обществе", - сказал Мамин. 

 
Глава кабмина РК подчеркнул необходимость обеспечения эффективной реализации Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года, включая меры по минимизации последствий пандемии, проинформировали в пресс-службе премьер-министра РК. 
 
Кроме того, глава правительства выступил с инициативой реализации странами-участницами СНГ совместных туристических проектов. В качестве примера приведена работа по созданию Казахстаном и Узбекистаном трансграничного туристического продукта "Великий шелковый путь". При этом страны планируют гармонизировать визовые режимы и организовать высокоскоростное железнодорожное сообщение Туркестан - Шымкент - Ташкент - Самарканд - Бухара - Хива. 
 
Премьер-министр предложил разработать план совместных действий по развитию и внедрению "зеленых" технологий в рамках СНГ.
 

Согласованная работа по охране окружающей среды позволит создать дополнительные условия для устойчивого развития наших экономик и качества жизни населения в долгосрочной перспективе", - сказал Мамин. 

 
По итогам заседания приняты соглашения о трансграничных перевозках радиоактивных материалов, информационном взаимодействии государств-участников СНГ в области цифрового развития общества, а также решения по укреплению сотрудничества в атомной энергетике, сельском хозяйстве, транспортном секторе, машиностроении и других сферах. 
 
Следующее заседание СГП СНГ планируется провести в мае 2021 года в Минске.
 

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