Казахстан и Россия обсудили возможность использования нацвалют при взаиморасчетах

Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - Участники заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству между Казахстаном и Россией обсудили возможность использования национальных валют при взаиморасчетах, передает Kazakhstan Today.

Заседание прошло в онлайн-режиме под руководством первого заместителя премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова и заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука, пишет Sputnik Казахстан.

В рамках встречи участники 22-го заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству обсудили возможность расширения использования российского рубля и казахстанского тенге в расчетах при взаимном товарообороте, вопросы системного взаимодействия национальных железнодорожных компаний, сотрудничества в сфере труда и социальной защиты", - сообщили в пресс-службе вице-премьера.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сфере обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения, а также укрепления системы мониторинга и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в этой области.

Хочу подчеркнуть, что Казахстан нацелен на установление взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества по максимально возможному кругу вопросов и готов приложить все необходимые усилия для укрепления и дальнейшего расширения казахстанско-российского диалога", - сказал Алихан Смаилов во время заседания.

Отметается, что Россия остается одним из основных торговых партнеров Казахстана. Сейчас в республике работают более четырех тысяч совместных предприятий.

Участники встречи также затронули ряд спорных вопросов по применению акцизов, возмещению НДС и поставкам казахстанского угля, следующего транзитом на территорию Украины. Также был проинспектирован уровень исполнения программы совместных действий по функционированию пунктов пропуска на казахстанско-российской границе.

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