Казахстанские производители приняли участие в международной выставке импортных товаров в Китае

Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - 35 казахстанских пищевых производителей приняли участие в 3-й Шанхайской международной выставке импортных товаров (CIIE 2020), которая завершила свою работу сегодня, передает Kazakhstan Today.

В торжественном открытии казахстанского павильона на выставке в Шанхае 6 ноября с приветственным словом выступил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Китае Габит Койшибаев, представители внешнеторговых организаций и партнеры международной консалтинговой компании PwC. В церемонии открытия приняли участие более 30 официальных иностранных делегаций.

В этом году в связи с пандемией COVID-19 на выставке были представлены только образцы продукции без возможности дегустации. Однако это не помешало представителям компаний провести точечные переговоры с потенциальными партнерами в онлайн-формате с использованием платформ BizConf, VooV и WeChat.





По информации Министерства торговли и интеграции, казахстанский павильон посетило более 1000 представителей китайских компаний. Среди посетителей были крупные дистрибьюторы и импортеры пищевой продукции, представители крупнейших сетей супермаркетов и ресторанов. Потенциальные покупатели получили каталоги с подробным описанием казахстанской продукции.

В этом году участие Казахстана в выставке в Китае прошло в рамках программы экспортной акселерации МТИ РК - "QazTrade Accelerator". Свою продукцию на выставке представили компании - пищевики, участники Программы. Китайские партнеры получили возможность ознакомиться с продукцией Казахстана в следующих категориях: 1) мукомольная промышленность, крахмалы и крахмалопродукты, 2) мясо, рыба (замороженные, консервированные), 3) напитки, 4) молочная продукция, 5) кондитерские изделия и мед, 6) растительные масла, 7) соусы и соль.

Участие казахстанских компаний в текущем году качественно отличается от других выставок тщательным подготовительным процессов и проведением необходимых маркетинговых работ. Так, заранее была запущена маркетинговая компания на официальных каналах Программы "QazTrade Accelerator" на платформах WeChat и Weibo, что позволило привлечь потенциальных китайских партнеров. Продвижению товаров способствовал целевой телемаркетинг и реклама в китайских индустриальных журналах и бизнес ассоциациях", - отметили в ведомстве.

Как результат, каждая казахстанская компания - участница выставки в среднем получила от 10 до 30 B2B контактов потенциальных китайских партнеров.

Интерес китайских компаний и потребителей традиционно сосредоточен на отечественной органической продукции, как например, мясо и растительное масло. Благодаря высокому качеству отечественной продукции, уже в рамках Выставки удалось заключить рамочные меморандумы между компаниями: ТОО "Костанайская мукомольная компания" и Jiu San Group по закупу подсолнечного масла без содержания ГМО; Shandong Ju He Yi заявила о своем намерении подписать меморандум о сотрудничестве с ТОО "Рыбпром" на сбыт свежемороженой рыбы; CPU Supply Chain Management Co. Ltd. готова к подписанию договора и закупке пробной партии мяса производителя ТОО "Meat processing and service". Кроме того, китайской стороной было предложено создание совместного предприятия или представительства компании на территории Китая по реализации мяса; Kunlunke business management Co Ltd. также готов осуществить первый закуп говядины компании ТОО "Meat processing and service" и познакомить китайского потребителя с натуральным продуктом казахстанского производителя. Преимущество казахстанского мяса состоит в том, что оно не содержит никаких химических добавок, и является экологически чистым продуктом.

Со всеми полученными бизнес-контактами будут вестись дальнейшие переговоры при активной поддержке экспертов PwC.

Кроме того, проводится поэтапная работа по выводу отечественных товаров на китайские торговые сети и маркетплейсы.

