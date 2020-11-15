Казахстан приглашает индийских инвесторов к реализации проектов в сфере АПК

Нур-Султан. 14 ноября. Kazakhstan Today - Казахстан и Индия обсудили возможности инвестиционного сотрудничества в области агропромышленного комплексав рамках вебинара "Взаимодействие с Казахстаном: возможности для сотрудничества", передает Kazakhstan Today.

В рамках вебинара стороны подробно обсудили возможности сотрудничества между индийскими и казахстанскими компаниями, в том числе для создания производств ориентированных на потребности внутреннего рынка и экспорта продукции", - сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

В ходе выступления директор департамента по привлечению инвестиций АО "НК "Kazakh Invest" Жандос Темиргали отметил, что агропромышленный комплекс является одним из стратегических секторов экономики Казахстана, важность которого стремительно возрастает.

Благодаря огромной ресурсной базе, стратегическому расположению и доступу к крупным рынкам Европы и Азии, наша страна обладает колоссальным потенциалом для развития данной отрасли. Для растущей миллиардной Индии Казахстан может стать надежной базой для производства ключевых продовольственных товаров. В данной связи мы приглашаем индийские компании к реализации инвестиционных проектов на территории Казахстана в секторе АПК, включая глубокую переработку зерновых и масличных, производство мяса и молочных продуктов, интенсивное садоводство, переработку картофеля и других овощей. Национальной компанией АО "НК "Kazakh Invest" подготовлено более 40 конкретных инвестиционных предложений в рамках различных направлений АПК, которые будут направлены потенциальным индийским инвесторам", - сообщил Темиргали.

Отмечается, что данный вебинар был организован Торгово-промышленной палатой Индии ASSOCHAM при поддержке посольства Республики Казахстан в Индии и АО "НК "Kazakh Invest". В мероприятии приняли участие более 60 представителей индийских компаний.

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