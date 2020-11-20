В Караганде реализуют новый проект по строительству доступного жилья

Караганда. 19 ноября. Kazakhstan Today - В Караганде будет развиваться строительство жилых домов на юго-востоке, передает Kazakhstan Today.

В следующем году планируется начать возведение новых многоэтажек в 30-м микрорайоне. Жильё предназначено для очередников и вкладчиков Жилстройсбербанка. Реализация этого проекта позволит обеспечить квартирами порядка 1100 семей.

Трёхсторонний меморандум по реализации нового проекта заключили на встрече в областном акимате. Соглашение предусматривает взаимные обязательства местных властей, Жилстройсбербанка и компании-застройщика.

Это очень важный проект для карагандинцев. Его реализация позволит ускорить решение жилищного вопроса для жителей областного центра. Мы берём на себя обязательства и их выполним. Это предоставление земельного участка и подведение инфраструктуры", - подчеркнул глава области Женис Касымбек.

Аким Караганды Ермаганбет Булекпаев сообщил, что площадь новой жилищной застройки в 30-м микрорайоне составит ориентировочно 6 гектаров. Земельный участок уже выбран. Проект застройки проработан с ТОО "ККК Бетон".

Строительство нового жилого комплекса планируется в три этапа.

Реализация этого проекта позволит увеличить производительность нашего комбината, создать большее количество мест. По сути дела, это хороший пятилетний план строительства жилья в Караганде. В общей сложности получается больше 100 тыс. квадратных метров. Порядка 1100 семей смогут получить квартиры", - пояснил директор ТОО "ККК Бетон" Александр Кику.

По его словам, сразу же после выделения земельного участка начнётся проектирование. Начать строительство планируется в апреле следующего года. Как известно, панельное домостроительство вполовину быстрее монолитного. По этой технологии многоэтажки возводятся за 4-5 месяцев.

Согласно меморандуму, квартиры вкладчикам Жилстройсбербанка будут реализованы по цене не больше 220 тыс. тенге за квадратный метр.

В Карагандинской области эта схема уже успешно опробована в 2018 году. Преимущество заключается в том, что вкладчики покупают готовое жильё, а не на этапе строительства", - отметил директор областного филиала АО "Жилстройсбербанк Казахстана" Бауржан Жуаспаев.

В области растёт обеспечение доступным жильём по программе "Бакытты отбасы". В 2019 году было выдано 206 займов, а в этом - 306.





Ранее сообщалось, что в этом году программой "Бакытты отбасы" воспользовались 560 семей . Всего до конца года за счёт всех программ и спонсорской помощи жильём будут обеспечены 2676 семей, в том числе 653 многодетных.





По итогам 10 месяцев 2020 года объёмы строительных работ в регионе составили 105,5%, в том числе темп ввода жилья увеличился на 10,3%, или на 391,6 тыс. квадратных метров. За это время снизилось и количество очередников на 6%.

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