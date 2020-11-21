АО КТЖ приняло меры в связи с ужесточением со стороны КНР контроля на приграничных станциях

Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - АО "НК "Казакстан темір жолы" (КТЖ) приняло вынужденные меры в связи с ужесточением со стороны КНР контроля на приграничных станциях, передает Kazakhstan Today.

АО "НК "КТЖ" вынуждено приняло запретительные меры на погрузку грузов с 23 по 30 ноября в направлении КНР через стык Достык -Алашанькоу, кроме грузов в биг-бэгах, контейнерах и полувагонов для перевозки окатышей. С 24 ноября по 4 декабря текущего года вводится запрет на перевозку транзитного груза, кроме грузов в контейнерах. В случае изменения ситуации принятые меры будут отменены", - сообщили в пресс-службе ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки".

По данным КТЖ, государственная комиссия Синьцзян-Уйгурского автономного района (КНР) во избежание распространения COVID-19 ужесточила меры контроля при приеме и перегрузе грузов на китайской стороне. По решению комиссии введены обязательная обработка и дезинфекция контейнеров, процедура снятия пробы грузов с каждого вагона контролирующими органами. Рассматривается вопрос запрета приема тарированного зерна в мешках, так как в настоящее время проверяют не только каждый вагон, но и каждый мешок.

Кроме того, уменьшилось количество грузчиков на перегрузе грузов, в связи с необходимостью ежесуточного прохождения ПЦР-теста на коронавирус. При этом увеличилось время пограничного контроля поездов, прибывающих из Казахстана.

Все это привело к несвоевременному обеспечению перегруза грузов из вагонов широкой колеи в вагоны узкой колеи. С 15 ноября сократился прием поездов из Казахстана с 15-16 поездов до 10-11 поездов в сутки. В связи с этим, по сети АО "НК "КТЖ" возросло количество груженых вагонов в направлении КНР (более 10 тысяч вагонов), отставлено от движения более 6,5 тысячи вагонов", - сообщили в компании.

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