В Казахстане создадут фонд развития местного содержания

Нур-Султан. 24 ноября. Kazakhstan Today - Министр энергетики Нурлан Ногаев, в ходе своего выступления на площадке Службы центральных коммуникаций рассказал, что в настоящее время министерством ведется реализация инициатив по увеличению доли местного содержания на рынке нефтегазового сектора, передает Kazakhstan Today.

По словам Нурлана Ногаева, первой инициативой способствующей увеличению доли местного содержания на рынке нефтегазового сектора является создание Фонда прямых инвестиций развития местного содержания.

По его словам, компанией "Шеврон" в рамках своих реинвестиционных обязательств перед Республикой Казахстан планируется выделение средств в размере $248,5 млн на развитие местного содержания.

Инвестиции будут вкладываться по трем направлениям технологии и IT, производство базовых товаров и сборка отдельных видов оборудования для нефтегазового сектора и охрана окружающей среды.

Ожидается, что в течение 10 лет, положительный эффект от деятельности фонда на ВВП РК составит порядка $642 млн (или порядка 270 млрд тенге). Предполагается, что определенная часть товаров и услуг, импортируемых на данный момент, будет производиться внутри страны, что приведет к уменьшению импорта на $86 млн или 36 млрд тенге", - заявили в ведомстве.

Кроме того, планируется создание Международного центра развития нефтегазового машиностроения и сервиса.

Цель работы данного центра - локализация производства товаров/услуг для нефтегазовой отрасли РК, в частности для нужд трех операторов (НКОК, КПО, ТШО) путем открытия новых производств и сервисных центров, а также расширения возможностей существующих отечественных товаропроизводителей (ОТП) и сервисных компаний", - пояснили в Минэнерго.

В ведомстве отметили, что данный центр позволит устранить имеющиеся пробелы у местных товаропроизводителей/сервисных компаний в производстве и поставке товаров/услуг для нужд операторов.

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