Президент одобрил закон о гарантированном трансферте из Нацфонда

Нур-Султан. 24 ноября. Kazakhstan Today - Главой государства подписан закон РК "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2021-2023 годы", передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Средства Национального фонда на конец 2020 года прогнозируется в сумме 27,3 трлн тенге (38,5% к ВВП), 2021 год - 26,6 трлн тенге (34,7%), 2022 год. - 26,9 трлн тенге (32,7%), 2023 год - 27,6 трлн тенге (30,8%). Объем гарантированных трансфертов на 2021 год - 2,7 трлн тенге, на 2022 год - 2,4 трлн тенге, на 2023 год - 2,2 трлн тенге.

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