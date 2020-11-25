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В Казахстане создается информационная система учета сырой нефти и газового конденсата

24.11.2020 4456
В Казахстане создается информационная система учета сырой нефти и газового конденсата
Нур-Султан. 24 ноября. Kazakhstan Today - В настоящее время Министерством энергетики совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и АО "НИТ" создается информационная система учета сырой нефти и газового конденсата. Об этом рассказал министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает Kazakhstan Today.
 
По словам министра, внедрение данной системы позволит автоматизировать учет добычи, переработки и транспортировки нефти.
 
В текущем году информационная система учета нефти и газового конденсата запущена в пилотном режиме. В целях поэтапного подключения информационных систем субъектов оборота нефти утверждена генеральная схема по оснащению приборами учета.
 

Данные в информационную систему учета нефти и газового конденсата будут поступать через коммерческие приборы учета и программное обеспечение, установленное у субъектов нефтегазовой отрасли, что в свою очередь позволит ИТ-компаниям внедрять свои информационные системы на нефтегазовом рынке", - пояснили в пресс-службе Минэнерго РК.

 
Эффектами от внедрения ИСУН, по данным ведомства, будут являться:
 
- поддержка принятия оперативных управленческих решений на государственном уровне на основе оперативных данных;
 
- возможность прогнозирования оборота сырой нефти и газового конденсата на основе полученных оперативных данных с приборов учета, установленных на производственных объектах организации; 
 
- автоматическая калькуляция материального баланса;
 
- автоматическое формирование отчетов на основе полученных данных с приборов учета.
 

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