В Казахстане введут механизм регулирования с "чистого листа" и "регуляторную гильотину"

Нур-Султан. 4 декабря. Kazakhstan Today - Министр национальной экономики РК Руслан Даленов в ходе парламентских слушаний в сенате рассказал о снижении нагрузки на бизнес посредством регулирования "с чистого листа", передает Kazakhstan Today.

Будет реализован механизм регулирования с "чистого листа", будет продолжена работа по улучшению бизнес-климата, совершенствованию вопросов налогообложения и обеспечения доступности кредитования. Регулирование "с чистого листа" позволит снизить нагрузку на бизнес, сократить неэффективные и устаревшие требования. Для исключения излишних требований для бизнеса предполагается внедрение "регуляторной гильотины", - сказал глава МНЭ.

Он объяснил, что введение принципа "одно регулирование вместо двух" предполагает внедрение одного нового регуляторного требования взамен двух действующих. Также планируется оптимизация лицензий и разрешений.

Отменять либо приостанавливать действие неэффективных актов госорганов по жалобе предпринимателей и бизнес-ассоциаций предлагается путем внедрения института "регуляторной апелляции". Дальнейшая автоматизация требований позволит значительно сократить отчетность бизнеса. Неавтоматизированная отчетность до конца 2022 года будет исключена. Кроме того, альтернативой плановых проверок станет диагностика предприятий, которая будет проводиться без привлечения к ответственности и позволит сократить количество проверок. Все базовые принципы регулирования "с чистого листа" направлены на защиту здоровья граждан и экологии", - подчеркнул Даленов.

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