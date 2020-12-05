Казахстан первым из стран ЕАЭС восстановит экономику - эксперт

Нур-Султан. 4 декабря. Kazakhstan Today - Казахстан первым из стран ЕАЭС восстановит свою экономику. Соответствующий прогноз сделал российский экономист, профессор РАН, главный экономист Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров, передает Kazakhstan Today.

4 декабря в Москве в режиме онлайн проводится XV Ежегодная международная конференция "Евразийская экономическая интеграция".

По словам Винокурова, Казахстан восстановится к концу 2021 года. Это связано с двумя факторами.

Качество институтов в Казахстане на порядок выше остальных. Кроме того, в республике был выделен самый мощный пакет господдержки - 8,7% ВВП. Благодаря ему, удалось сэкономить от 2 до 3 процентных пунктов падения", - подчеркнул экономист.

Профессор считает, что карантинные ограничения в мире будут постепенно сходить на нет весной - летом 2021 года. После этого ожидается сильный восстановительный рост. Первым восстановится Казахстан.

Мы вообще фанаты Казахстана, - пошутил Винокуров. - 2020 - это первый год сокращения экономики страны с 1998 года, его не подкосили кризисы 2008 и 2015 годов. Это говорит об устойчивости. В Казахстане низкий и очень комфортный уровень финансового долга. Это основа стабильности экономической системы. Кроме того, размер пакет господдержки - самый высокий из стран ЕАЭС, 8,7%. Для сравнения: в России он составил 4,5%".

Согласно прогнозам Евгения Винокурова, нефть в 2021 году будет стоить в районе $50, США и Европа начнут активно восстанавливаться, соответственно, спрос на нефть будет расти, что также сыграет свою роль в реабилитации казахстанской экономики.

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