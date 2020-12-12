Нацбанк установил лимиты финансирования БВУ в рамках программы кредитования предпринимателей

Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана установил лимиты финансирования БВУ в рамках программы льготного кредитования субъектов предпринимательства, передает Kazakhstan Today.





Напомним, Национальный банк Казахстана решением от 27 октября 2020 года выделил дополнительно 200 млрд тенге для дальнейшей реализации Программы по поддержке предпринимателей, пострадавших от введения чрезвычайного положения.

Кроме того, расширен охват для крупных предприятий и предпринимателей, осуществляющих деятельность в агропромышленном комплексе. Срок действия программы продлен до 31 декабря 2021 года включительно, срок освоения денег - до 31 марта 2021 года включительно.

Для кредитования крупных предприятий определен перечень пострадавших от введения чрезвычайного положения видов деятельности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, который утвержден совместным приказом председателя Национального банка Казахстана и Министра национальной экономики РК от 18 ноября 2020 года.

На основании анализа эффективности освоения средств, 30 ноября 2020 года совместным приказом председателя Национального банка Казахстан и председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка определены лимиты финансирования банков второго уровня. Новые лимиты установлены с учетом дополнительно выделенных 200 млрд тенге.

С полным текстом приказа и лимитами финансирования банков второго уровня можно ознакомиться здесь

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