Нур-Султан. 12 декабря. Kazakhstan Today - В столичном аэропорту планируют создать полноценный мультимодальный карго-хаб, передает Kazakhstan Today.

В будущем мы планируем на территории нашего аэропорта обслуживать не только авиационные грузовые перевозки, но и автомобильные грузовые перевозки и железнодорожные контейнерные перевозки. Чтобы сделать столичный аэропорт полноценным мультимодальным карго-хабом. Планируется строительство железнодорожной ветки и существенное расширение карго-зоны. Будет выделена большая карго-зона, которая будет предназначена только для обслуживая и обработки грузов", - сказал исполнительный директор АО "Международный аэропорт Нур-Султан Назарбаев" Даулет Хамзин.

Кроме того, он сообщил, что планируется на территории аэропорта создать зону свободной торговли.

В тесном контакте мы работаем с таможенными органами. Сейчас готовится проект по созданию зоны свободной торговли на территории аэропорта Нур-Султан. Это одна из больших задач, которые мы планируем в ближайшие два-три года реализовать", - сказал Хамзин.

Как сообщила руководитель авиационного маркетинга аэропорта Елена Дюгай, в аэропорту Нур-Султана работает более 2000 человек. До пандемии выполнялось более 40 международных и 18 внутренних пассажирских рейсов.

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