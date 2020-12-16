Благодаря росту выпуска готовой, обработанной продукции снижается доля импорта - МНЭ

Нур-Султан. 15 декабря. Kazakhstan Today - Благодаря росту выпуска готовых, обработанных товаров снижается доля импорта, сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов на заседании правительства, передает Kazakhstan Today.

Даленов доложил о положительном макроэкономическом эффекте реализации мер по стимулированию развития "Экономики простых вещей".

По словам министра, за последние три года наблюдается существенный рост производства готовой, обработанной продукции. Так, объем выпуска продукции в отраслях "Экономики простых вещей" вырос с 8,9 трлн тенге в 2018 году до 10,1 трлн тенге в 2019 году. В текущем году рост продолжился.

Вместе с тем за 10 месяцев индекс физического объема составил 104%. Выпуск готовой, обработанной продукции имеет опережающий рост.

Благодаря росту выпуска готовых, обработанных товаров, снижается доля импорта. В потреблении растет доля производства казахстанских товаров. Так, в 2020 году доля производства отечественной продукции выросла на 2,5 процентного пункта", - проинформировал Даленов.

По данным МНЭ РК, выросло производство продуктов питания, строительных материалов, продукции легкой промышленности, мебели, машин и оборудования. За последние 2 года по ряду видов продукции прирост достиг двухзначных показателей, а по отдельным видам - в 1,5-2 раза. В текущем году темп роста производства продолжился.

Реализация программы "Экономика простых вещей" сопровождается ростом готовой и обработанной продукции.

Что касается мониторинга предприятий, охваченных поддержкой по "Экономике простых вещей", то он показывает позитивную динамику. В текущем году таким предприятиям удалось не только сохранить, но и увеличить доходы и соответственно объемы уплаченных налогов.

В целом результаты показывают, что программы кредитования стимулируют производство готовых отечественных товаров и оказывают положительный макроэкономический эффект", - заключил министр.

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