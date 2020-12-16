Минторговли запустило сервис для отслеживания цен на продукты и лекарства

Нур-Султан. 15 декабря. Kazakhstan Today - В Минторговли разработан сервис Derekhub.kz, который помогает отслеживать цены на социально-значимые товары и лекарства, передает Kazakhstan Today.

Derekhub.kz позволяет мониторить и анализировать цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) и лекарственные средства по всему Казахстану. Благодаря сервису отечественные бизнесмены и потребители смогут видеть актуальные цены на СЗПТ и предельные нормы стоимости, установленные Министерством торговли и интеграции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Идея такой платформы окончательно оформилась в период пандемии, когда наблюдалось значительное подорожание товаров и лекарств с 10 до 30%. Ранее, чтобы проверить удержание цен в установленных МТИ РК лимитах, необходимо было проводить выборочные проверки, которые не позволяли охватить все регионы. Теперь для этого достаточно воспользоваться разработанным нами сервисом", - рассказал заместитель директора департамента внутренней торговли Минторговли Ерлан Ешназаров.

Платформа уже запущена в пилотном режиме. Предприниматели могут загружать цены и видеть историю в личном кабинете. Ритейл-аналитика будет им доступна безвозмездно в полном объеме.

Министерство торговли призывает бизнес, торговые объекты на добровольной основе участвовать в данных инициативах, в рамках которого компании смогут получить доступ к бесплатной горячей линии поддержки бизнеса по юридическим вопросам и именные сертификаты от МТИ РК, регулярные аналитические отчеты по рыночным ценам на СЗПТ, бесплатную подписку на облачный фискальный инструмент и карту лояльности Dosmart, кредитные продукты без залога и платежные инструменты от Альфа Банка.

Кроме того, в МТИ будет учреждена номинация для социально ответственных предпринимателей года - "Добросовестный продавец" (Trusted businnes).

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