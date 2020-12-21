В Казахстане утвердили правила лицензирования микрофинансовой деятельности

Алматы. 20 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане с 1 января вводится лицензирование микрофинансовой деятельности, передает Kazakhstan Today.

Лицензирование МФО предусмотрено законом РК от 3 июля 2020 года, вносящим поправки в законодательство по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте, совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг, всеобщего декларирования и восстановления экономического роста. Регулирование данной сферы необходимо для защиты граждан и снижения рисков мошенничества, сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка.

За получением лицензии юридическому лицу нужно обратиться в уполномоченный орган в течение шести месяцев со дня его госрегистрации (перерегистрации) в Госкорпорации "Правительство для граждан" в качестве микрофинансовой организации, кредитного товарищества, ломбарда.

Лицензия выдается в течение 30 рабочих дней со дня подачи документов. При переоформлении лицензии - в течение 3 рабочих дней и не позднее 30 рабочих дней, если лицензия переоформляется в случае реорганизации МФО, кредитного товарищества, ломбарда в форме выделения или разделения. Выдача дубликата лицензии будет осуществляться в течение 2 рабочих дней.

Правила лицензирования предусматривают квалификационные требования по осуществлению микрофинансовой деятельности. В их числе - наличие информационной системы, обеспечивающей автоматизацию ведения бухгалтерского учета. Для ломбардов предусмотрено представление сведений о системе обеспечения безопасности и технической укрепленности помещений, включая вопросы хранения вещей, мер по противодействию оборота в ломбардах незаконно добытых вещей.

Кроме этого, в заявлении о выдаче лицензии должны быть указаны сведения о выполнении требования присоединении к единой информационной системе в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Правила также регламентируют требования к руководящим работникам: наличие у руководящего работника высшего образования; отсутствие неснятой или непогашенной судимости; отсутствие вступившего в законную силу решения суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно.

Кроме того, правила лицензирования предусматривают представление сведений о соблюдении минимального размера собственного капитала, утвержденных постановлением правления Национального банка от 14 ноября 2019 года №192.

По информации Агентства, организации, прошедшие учетную регистрацию до введения в действие закона, вправе обратиться в уполномоченный орган за получением лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности в соответствии с требованиями закона РК "О микрофинансовой деятельности" до 1 марта 2021 года.

В случае несоблюдения данного требования уполномоченный орган вправе подать иск в суд о принудительной реорганизации либо ликвидации организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, в соответствии с законами Республики Казахстан. До получения лицензии организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, прошедшие учетную регистрацию до введения в действие закона, сохраняют право на осуществление микрофинансовой деятельности", - заключили в Агентстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства