В Караганде построят еще один суперсовременный ферросплавный завод и агломерационную фабрику

Караганда. 22 декабря. Kazakhstan Today - В Караганде появится ещё один суперсовременный ферросплавный завод и агломерационная фабрика, передает Kazakhstan Today.

Проект включён в Дорожную карту бизнеса - 2025. Производственная мощность предприятия составит 57 тысяч тонн ферросплавов и 240 тысяч тонн агломерата в год. На текущий момент строительство вышеупомянутых объектов уже начато.

Очень важным фактором является то, что доля казахстанского содержания в продукции нового завода будет составлять 100%. Производимая продукция, соответствующая высоким мировым требованиям качества, будет полностью ориентирована на экспорт. Основными потребителями станут США, Европа, Япония, Корея, Турция и страны СНГ. В этой связи реализация данного проекта не только увеличит экспортный потенциал нашей страны, но и внесет вклад в развитие национальной экономики. Уникальность данного проекта заключается в том, что завод будет экологически чистый: в процессе производства здесь будет применяться система газоочистки, не загрязняющая воздух и благодаря принципам минимизации образования отходов и их повторного использования, окажет минимальное воздействие на окружающую среду. В период строительства завода, будет создано более 1000 рабочих мест, а после завершения строительства, постоянной работой будут обеспечены 400 наших соотечественников. При этом хотелось бы отметить, что у нас есть опыт строительства подобных заводов, на примере ферросплавного завода "YDD Corporation", - отметил учредитель ТОО "Qaz Carbon" Ерлан Нигматулин.

В рамках строительства нового завода планируется применение мировых технологических разработок и установка новейшего оборудования, которые будут соответствовать всем параметрам Программы Индустрия 4.0 технологической модернизации экономики и цифровизации промышленности. Процесс производства будет полностью автоматизирован.

Успешная работа нового ферросплавного завода в Караганде - это не только пример развития металлургической промышленности Казахстана, но и высокий показатель инвестиционной привлекательности страны. Чётко продуманный функциональный сервис для инвесторов со стороны государства придаёт дополнительное стремление реализовывать подобные проекты. Мы с уверенностью можем сказать, что продукция нового ферросплавного завода будет также востребована на мировом рынке. Она будет соответствовать не только казахстанским, но и мировым критериям в области качества", - прокомментировал иностранный учредитель ТОО "Qaz Carbon" Давид Кемертелидзе.

Общая стоимость строительства завода и фабрики - 36,8 млрд тенге. Сумма финансирования банком развития Казахстана (БРК) составляет 29,6 млрд тенге, сумма собственных вложении ТОО "Qaz Carbon" составляет 7,2 млрд тенге. При этом, учитывая экспортную ориентированность проекта, ТОО "Qaz Carbon" получил также поддержку со стороны АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" посредством страхования займа на сумму 11,5 млрд тенге, что является показателем успешной синергии двух финансовых институтов страны (дочерние структуры холдинга "Байтерек"). Кредитные средства БРК будут направлены на строительно-монтажные работы и закупку высокотехнологичного оборудования.

Проект соответствует мандату банка по трём ключевым направлениям: замещение импорта, экспортный потенциал и высокая производительность. Он окажет значительное социально-экономическое влияние на развитие Карагандинского региона и поспособствует развитию казахстанского обрабатывающего сектора. Строительство предприятия задаёт высокую планку по внедрению лучших международных практик и стандартов в производство, предотвращающее негативное воздействие на окружающую среду. Поэтому я уверен, что завод и фабрика станут бенчмарками для всех остальных аналогичных предприятий страны", - подчеркнул председатель правления БРК Абай Саркулов.

Реализация такого масштабного проекта напрямую способствует исполнению поручений президента страны по привлечению инвестиций и увеличению производительности труда в этой сфере.

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