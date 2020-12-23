В столице увеличат сумму, выделяемую торговым сетям на закуп продовольствия

Нур-Султан. 22 декабря. Kazakhstan Today - Со следующего года в Нур-Султане будет увеличена сумма, выделяемая на закуп продовольствия по проекту "Оборотный механизм", передает Kazakhstan Today.

Аким столицы Алтай Кульгинов во время встречи с руководителями ряда крупных торговых сетей и товаропроизводителями поручил с 2021 года дополнительно увеличить сумму, выделяемую торговым сетям на закуп продовольствия по проекту "Оборотный механизм".

Вопрос продовольственной безопасности является приоритетным направлением. Нами был принят ряд мер для сдерживания цен на социально-значимые продовольственные товары: сумму, выделяемую торговым сетям на закуп продовольствия по проекту "Оборотный механизм", увеличили более чем в 13 раз - со 180 млн тенге до 2,4 млрд тенге. Это позволило сдерживать цены на 16 видов социально значимой продукции. Также расширили объем закупа и количество участвующих торговых сетей с 4 до 12. Это "Магнум", "Астыкжан", "Кенмарт", "Вкусмарт", "А2", "Метро", "Анвар", "Рахмет", "Акмол", "Смолл", "Артем", "Шапагат", - написал аким Алтай Кульгинов на своей странице в "Инстаграме".

По его информации, акимат напрямую с крестьянскими хозяйствами заключил три дополнительных форвардных контракта на 5 тыс. тонн овощной продукции на сумму 704 млн тенге. Местным пекарням для стабилизации цен на хлеб выделили свыше 600 млн тенге.

Данные меры позволили существенно сдерживать цены на социально-значимые продтовары", - подчеркнул Кульгинов.

Всего в столице действует 7 логистических комплексов, ведется строительство четырех оптово-распределительных центров (три за счет частных инвесторов).

Кроме того, на инвестсовете также поддержали частные проекты по строительству теплиц, продовольственных рынков, овощехранилища, молокозавода и так далее. Данные меры также позволят обеспечить продбезопасность и снабдить рынок местным товаром", - написал аким.

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