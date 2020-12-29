Актау. 28 декабря. Kazakhstan Today - В Актау подорожали яйца, передает Kazakhstan Today.

Местные жители заявили о дефиците яиц. В частных магазинах цена десятка куриных яиц начинается от 500 тенге, сообщает Lada.kz

В некоторых супермаркетах установили ограничение. Приобрести можно лишь десяток яиц.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в ноябре 2020 года средняя цена на масло сливочное составила 2673 тенге за килограмм (в ноябре 2019 года - 2345 тенге), масло подсолнечное 533 тенге (434 тенге), яйца - 337 тенге (288 тенге), сахар-песок - 245 тенге (199 тенге).

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