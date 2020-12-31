Названы предельные суммы наличных, которые предприниматели могут снять с банковских счетов

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - Совместным постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года №150 и приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 декабря 2020 года №95 утверждены предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов, а также субъекты предпринимательства, на которые не распространяется требование по снятию наличных денег с банковских счетов, перелает Kazakhstan Today.

Согласно документу, утверждены следующие предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов в течение календарного месяца:

1) 20 млн тенге - для субъектов малого предпринимательства;

2) 120 млн тенге - для субъектов среднего предпринимательства;

3) 150 млн тенге - для субъектов крупного предпринимательства.

Отметим, что вышеуказанные лимиты не распространяются на следующих субъектов предпринимательства:

1) субъекты микропредпринимательства;

2) субъекты предпринимательства, осуществляющие закуп сельскохозяйственной продовольственной продукции, продукции аквакультуры (рыболовства);

3) субъекты предпринимательства, осуществляющие розничную торговлю продуктами питания, напитками, а также фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товарами;

4) банки второго уровня и Национальный оператор почты при снятии ими наличных денег с корреспондентских счетов, открытых в НБРК, и юридические лица, осуществляющие деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой.





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