Москва. 12 января. Kazakhstan Today -Вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС, разработанное Евразийской экономической комиссией совместно с государствами Евразийского экономического союза, передает Kazakhstan Today.

Как рассказали в пресс-службе ЕЭК, основная цель соглашения - формирование, сохранение и реализация пенсионных прав трудящихся на тех же условиях, что и граждан государства трудоустройства.

Соглашение определяет порядок и механизм экспорта пенсии из одной страны союза в другую, предусматривает суммирование стажа работы в государствах ЕАЭС для определения права на пенсию", - проинформировали в ЕЭК.

Кроме того, урегулирован вопрос медицинского освидетельствования трудящегося, в том числе заочного медицинского освидетельствования при назначении пенсии по инвалидности, а также закреплены переходные положения, которые определяют порядок назначения и выплаты пенсии за периоды работы до и после вступления в силу соглашения.

С целью практической реализации соглашения разработан порядок, определяющий механизм трансграничного взаимодействия стран Союза между уполномоченными, компетентными органами стран ЕАЭС и Евразийской экономической комиссией. При этом до перехода к цифровому взаимодействию через интегрированную информационную систему ЕАЭС стороны будут использовать бумажный документооборот.

Соглашение было подписано главами государств ЕАЭС на заседании Высшего Евразийского экономического совета 20 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге и к 1 января 2021 года ратифицировано всеми странами союза.





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