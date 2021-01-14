Открыть ИП можно в банковском приложении

Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя можно подать на портале www.egov.kz, а также в банковских приложениях Kaspi.kz, Halyk Bank, передает Kazakhstan Today.

Для открытия ИП физическому лицу достаточно подать уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

В мобильном приложении Halyk Bank реализован новый сервис, с помощью которого казахстанцы могут не выходя из дома зарегистрировать ИП. Ранее такое уведомление можно было подать на портале "электронного правительства" по адресу www.egov.kz, а также в приложении Kaspi.kz", - сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК.

В ведомстве разъяснили, что достаточно перейти по ссылке "Стать ИП" и система подскажет дальнейшие шаги.

Необходимо учесть, что при заполнении формы необходимо указать код органа государственных доходов того региона, в котором физическое лицо планирует осуществлять деятельность, наименование ИП, адрес, вид осуществляемой деятельности, а также выбрать режим налогообложения", - отметили в комитете.

Уведомление должно быть подписано электронной цифровой подписью физического лица.

Уже на следующий день можно проверить постановку на учет в качестве ИП на сайте Комитета государственных доходов www.kgd.gov.kz", - заключили в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства