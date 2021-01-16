Комиссионное вознаграждение снижено для ЕНПФ и Нацбанка

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - По инициативе Нацбанка Казахстана внесены поправки в законодательство по вопросам восстановления экономического роста, предусматривающие снижение комиссионного вознаграждения ЕНПФ в интересах вкладчиков, передает Kazakhstan Today.

Изменения предусматривают разделение комиссионного вознаграждения между ЕНПФ, Национальным банком Казахстана и управляющими инвестиционным портфелем, которым вкладчики смогут передать в управление часть своих пенсионных накоплений, а также снижение уровней его предельных величин", - пояснили в пресс-службе Нацбанка.

Согласно поправкам, для ЕНПФ установлено только комиссионное вознаграждение от пенсионных активов. При этом предельная величина вознаграждения снижена на 60% - с 0,025% до 0,01% в месяц от пенсионных активов.

Для Национального банка и управляющих инвестиционным портфелем предусмотрено комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода с установлением предельных величин. Размер фактически взимаемого комиссионного вознаграждения от инвестиционного дохода будет пересматриваться ежегодно.

При этом предельная величина комиссионного вознаграждения Нацбанка снижена на 73% - с 7,5% до 2,0% от инвестиционного дохода.

Если ранее комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода поступало в ЕНПФ, то в соответствии с новыми требованиями вознаграждение будет поступать напрямую управляющим инвестиционным портфелем. Это даст возможность вкладчику отслеживать комиссионное вознаграждение управляющего инвестиционным портфелем и выбирать наиболее выгодные для себя условия", - сообщили в пресс-службе.

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