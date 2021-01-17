Актюбинцы жалуются на резкое подорожание продуктов

Актобе. 16 января. Kazakhstan Today - Жители Актобе жалуются на небывалый рост цен на продукты. В местных магазинах подорожало практически все: крупы, яйцо, растительное масло, фрукты, овощи и сахар, передает Kazakhstan Today.

Цены на продукты существенно выросли в Актюбинской области. Этот факт сильно возмущает местных жителей. Один поход в магазин и десяти тысяч тенге в кармане как не бывало, жалуются люди, сообщает телеканал "Астана".

Я сразу покупаю на 6-8 тысяч, мне так проще, где-то на 5-7 дней…. Подорожали в последнее время овощи, подсолнечное масло. Если я пойду в магазин - на 10 тысяч 1 пакет всего… Масло сильно подорожало, картошка подорожала. Только цена на сахар выросла больше чем в 2 раза", - возмущаются горожане.

Также жителям региона стали дороже обходиться гречка, подсолнечное масло, рыба, огурцы, помидоры и фрукты. В целом стоимость социально-значимых товаров повысилась на 10%, говорят чиновники.

С конца декабря наблюдается рост цен по сравнению с ноябрем 2020 года. Подсолнечное масло-на 12,3 процента, сахар на 4,6 процента, яйца-на 3,4 процента, рожки-на 1,4 процента, гречневые крупы-на 1,2 процента", - рассказала руководитель управления областного департамента национального бюро статистики Шара Нурписова.

Чиновники поясняют, цены растут, потому что их повышают сами производители. Особенно это касается сахара. В регионе его не производят. Большую часть продукта приходится везти из-за рубежа.

В нашей области нет производства сахара. В Казахстане сахар производят только два региона. Это Жамбылская и Алматинская области, но их объемы не позволяют покрыть потребности всей страны. Поэтому импортируем из России и Белоруссии. Они подняли цены, соответственно, цены на прилавках тоже выросли", - объяснил руководитель управления предпринимательства Актюбинской области Нурхан Тлеуиуратов.

Отмечается, что с производителем подсолнечного масла сейчас разбираются антимонопольщики. Как выяснилось, завод отказался напрямую поставлять товар в крупные торговые сети. Все сделки происходят через посредника, а это существенно увеличивает цену.

По данному факту нами вносилось уведомление о наличии в его действиях признака правонарушения, однако субъектом уведомление антимонопольного органа не было исполнено в полном объёме. В отношении производителя подсолнечного масла назначено расследование", - проинформировал глава Актюбинского областного департамента комитета по защите конкуренции МНЭ РК Сыгындык Ирганлиев.

Антимонопольщики также разбираются и с производителями яиц. Их стоимость выросла в три раза. Специалисты в этом случае тоже подозревают привлечение посредников. Если этот факт будет доказан, бизнесменам грозит штраф - 5% от общей выручки.









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