В РК объем производства в легкой промышленности по итогам 2020 года вырос на 15%

Нур-Султан. 20 января. Kazakhstan Today - За январь - декабрь 2020 года объем производства легкой промышленности вырос на 15% и составил 128,7 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Рост наблюдается во всех подотраслях: к примеру, в производстве текстильных изделий - на 4,5%, в производстве одежды - на 5,5%, а также в производстве кожаной и относящейся к ней продукции - на 131,1%", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

По данным ведомства, в прошлом году было запущено 6 проектов на сумму инвестиций 1,606 млрд тенге, созданы 1145 рабочих мест. Среди них производство швейных изделий ТОО "Turkistan Textile", производство ковровых изделий ТОО "Бал Декор", производство перевязочных материалов из марли ТОО "В.А.E.R", производство влажных салфеток ТОО "DALSAN (ДАЛСАН)", производство подошвы ТОО "СП "LUX SHOES", а также раскройный цех ТОО "FIBC Kazakhstan" и цех по переработке шкур ТОО "Кублей".

Кроме того, в 2020 году для обеспечения населения защитными профилактическими масками к производству привлечены более 70 швейных предприятий: ТОО "Dalatex" (Кызылорда), ТОО "Большевичка" (Костанай), ТОО "Эко-Фарм" (Шымкент), ТОО "Ас Фарм" (ВКО), АО "Тыныс" (Кокшетау), ТОО "КазЛегПром" (Алматы), ТОО "Жанарыс" (Мангистауская область) и другие, которые выпускают до 700 тыс. масок из марли и бязи в сутки.

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