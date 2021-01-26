В Алматы снизят тариф на электроснабжение

Данного снижения удалось добиться в связи со снижением тарифов на передачу и балансировку электроэнергии, обеспечением мощности. Экономия для населения составит 554 млн тенге, для юридических лиц - 820 млн тенге", - сообщили в Комитете по регулированию естественных монополий.
В свою очередь, для достижения вышеуказанных показателей, дополнительно способствовал факт перераспределения нагрузки с населения на бюджетные организаций при поддержке акимата города Алматы.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства