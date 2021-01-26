В Алматы снизят тариф на электроснабжение

Алматы. 25 января. Kazakhstan Today - С 1 февраля 2021 года департамент Комитета по регулированию естественных монополий по городу Алматы Министерства национальной экономики РК снизит тариф на электроснабжение для населения на 1,5% (с 17,12 тенге за кВт-ч без НДС до 16,86 тенге за кВт-ч без НДС), для юридических лиц на 1,2% (с 18,47 тенге за кВт-ч без НДС до 18,25 тенге за кВт-ч без НДС), передает Kazakhstan Today.

Данного снижения удалось добиться в связи со снижением тарифов на передачу и балансировку электроэнергии, обеспечением мощности. Экономия для населения составит 554 млн тенге, для юридических лиц - 820 млн тенге", - сообщили в Комитете по регулированию естественных монополий.

В свою очередь, для достижения вышеуказанных показателей, дополнительно способствовал факт перераспределения нагрузки с населения на бюджетные организаций при поддержке акимата города Алматы.

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