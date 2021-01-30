Подписаны соглашения по финансированию поставок казахстанских товаров в Узбекистан

Ташкент. 29 января. Kazakhstan Today - Во время двухдневного визита представителей АО "ЭСК "KazakhExport" в Республику Узбекистан состоялся ряд рабочих встреч руководства компании KazakhExport с бизнес-сообществом и представителями ведущих банков страны, передает Kazakhstan Today.

В ходе визита подписано соглашение KazakhExport с АИКБ "Ипак Йули банк" по финансированию поставок в Узбекистан продукции отечественных предприятий черной металлургии и муки, соглашение с АКБ "Азия Альянс Банк" по реализации проекта экспортных поставок в Узбекистан продукции мясного кластера, расположенного в Актюбинской области, рассказали в пресс-службе компании.

По словам председателя правления KazakhExport Руслана Искакова, рынок Узбекистана является одним из приоритетных для казахстанских предприятий.

За время нашего сотрудничества с банками республики реализован ряд совместных крупных проектов, направленных на повышение эффективности различных отраслей экономики двух стран", - рассказал он.

В компании проинформировали, что только за 2020 год объем принятых страховых обязательств KazakhExport по поддержке экспортных контрактов отечественных предприятий обрабатывающей промышленности в Узбекистан составил почти 26,9 млрд тенге, сумма поддержанных экспортных контрактов достигла 87,3 млрд тенге.

В числе поддержанных предприятий - экспортеры строительных услуг, производители автомобилей, кондитерских изделий, муки, масложировой, кабельной и полимерной продукции, минеральных плит, макаронных изделий, арматурного проката", - добавили в пресс-службе KazakhExport.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства