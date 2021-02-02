В РК инвесторы смогут заключать соглашение об инвестициях напрямую с правительством

Нур-Султан. 1 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане инвесторы смогут заключать соглашение об инвестициях напрямую с правительством, без ратификации в парламенте.

В рамках исполнения поручения главы государства о дальнейшей поддержке инвесторов и внедрении стратегического инвестиционного соглашения, с начала текущего года в Казахстане инвесторы получили возможность заключать соглашение об инвестициях напрямую с правительством, без ратификации в парламенте", - сообщает пресс-служба АО "НК" KAZAKH INVEST".

В Предпринимательский и Налоговый кодексы Республики Казахстан внесен ряд поправок, направленных на улучшение бизнес-среды и расширение инвестиционных стимулов. Правительством определены также приоритетные виды деятельности для соглашений об инвестициях, а также закреплены нормы, позволяющие инвесторам и правительству прийти к общему соглашению о порядке предоставления и пакете преференций в адресном порядке для каждого проекта.

Для соглашения предусмотрена стабильность законодательства сроком 25 лет, с особым фокусом на нормах налогового и трудового законодательства.

Соглашение об инвестициях открывает возможность эффективной реализации крупных проектов, предусматривающих объем инвестиций в размере не менее 7,5 млн МРП ($51 млн) в стратегических важных отраслях, таких как фармацевтика, сельское хозяйство, производство продуктов питания, медицинских изделий и так далее. В отличие от существующего инвестиционного контракта, крупные инвесторы смогут заключать соглашения с правительством без соблюдения типовой или стандартной формы. Порядок предоставления и инструменты поддержки также будут устанавливаться в соглашении индивидуально", - проинформировали в пресс-службе.

Отмечается, что в рамках соглашения об инвестициях стратегические инвесторы смогут получить налоговые каникулы в отношении корпоративного подоходного налога, налога на имущество, земельного налога, а также налога на добавленную стоимость, если проект реализуется на территории СЭЗ. В дополнение к этому инвесторы могут снизить размер налоговых обязательств до 20%. Кроме налоговых каникул, государство будет возмещать инвесторам до 20% стоимости строительно-монтажных работ и приобретения оборудования.

Уточняется, что запрет на получение преференций по налогам в рамках соглашения об инвестициях предусмотрен для недропользователей и производителей подакцизных товаров.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства