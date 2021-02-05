Талдыкорган. 4 февраля. Kazakhstan Today - В Алматинской области построят два мусороперерабатывающих завода в Илийском районе. Об этом рассказали в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития региона под руководством премьер-министр РК Аскара Мамина, передает Kazakhstan Today.

На сегодня в инвестиционный портфель области входит 546 проектов на 5,4 трлн тенге с созданием свыше 44 тыс. новых рабочих мест. В текущем году планируется реализовать 62 проекта на 118 млрд тенге с открытием свыше 3 тыс. новых рабочих мест. Начнется строительство двух мусороперерабатывающих заводов в Илийском районе Алматинской области общей мощностью 220 тыс. тонн в год", - рассказали в пресс-службе премьер-министра РК.

По данным ведомства, в 2020 году инвестиции в основной капитал в сфере туризма составили 21 млрд тенге, что составляет 14,5% от республиканского объема. В текущем году в области запланировано обустройство 685 километров туристских маршрутов и троп, ввод в эксплуатацию 18 мест размещения туристов на сумму 2,6 млрд тенге.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы развития АПК, транспортной и жилищной инфраструктуры и туризма региона, охраны окружающей среды, реализации в регионе проекта "Ауыл - Ел бесігі". Особое внимание уделено вопросам реализации Межрегионального плана мероприятий по развитию Алматинской агломерации до 2030 года.

По итогам 2020 года объемы промышленного производства в области выросли, в сравнении с 2019 годом, на 2,3% до 1,3 трлн тенге, в том числе обрабатывающая промышленность - на 2,7% (машиностроение - на 31%, фармацевтика - на 10%, производство продуктов питания - на 3,5%, напитков - на 2,3% производство бумаги - на 1,1%).

Кроме того, валовая продукция сельского хозяйства достигла 917,8 млрд тенге с ростом на 2,3%. Посевные площади сельхозкультур увеличились на 6,9 тыс. и составили 968,5 тыс. гектаров. Поголовье скота выросло на 5,1%, производство мяса и молока увеличилось, соответственно, на 2,2% и 3,2%.

Инвестиции в основной капитал выросли на 4% до 680,7 млрд тенге. Объем строительных работ составил 310,2 млрд тенге (+6,8%), введено свыше 957 тыс. квадратных метров жилья (+6,9%)", - проинформировали в пресс-службе.

Глава правительства поручил своевременно и качественно реализовать все запланированные проекты развития Алматинской области.

В ключевых секторах экономики Алматинской области сохранена положительная динамика развития. Регион обладает значительным потенциалом в сферах АПК, транспорта и логистики, туризма и промышленности. Область выступает продовольственным поясом г. Алматы. Необходимо придать серьезный импульс дальнейшему развитию Алматинской области путем наращивания объемов инвестиций в новые проекты", - сказал Мамин.





Как сообщалось ранее, в стране запустят 6 пилотных проектов мусороперерабатывающих заводов в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Актобе и Таразе, что позволит привлечь не менее 200 млрд тенге частных инвестиций и достичь доли переработки твердо-бытовых отходов до 30%.





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