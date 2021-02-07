В МСХ заявили о необоснованном повышении стоимости яиц

Нур-Султан. 6 января. Kazakhstan Today - В Минсельхозе заявили, что стоимость яиц в РК необоснованно завышена, и дефицита производства в стране нет, передает Kazakhstan Today.

Проверки показали, что, несмотря на снижение производства более чем на 10%, дефицита продукции в стране нет, сообщает "Хабар 24"

Напомним, что производство яиц снизилось из-за вспышки птичьего гриппа минувшей осенью, от которой пострадали птицефабрики яичного направления.

Вместе с тем рассматриваются и другие причины, которые могли повлиять на ценники, в этом списке - подорожание кормов, транспортных услуг и расходы на вакцинацию. Роль сыграло и сезонное изменение цен, считают в Минсельхозе.

Изучением вопроса займутся в Агентстве по защите и развитию конкуренции.

Будем выяснять причины. Здесь уже вопрос к агентству, у них идет проверка комплексная. На местах контролируют местные исполнительные органы. С ними работа ведется, по выяснению причин, по проработке, по стабилизации ситуации", - заявил директор департамента агропродовольственных рынков органической продукции и техрегулирования МСХ РК Зейнулла Шарипов.

Ранее казахстанцы пожаловались на подорожание яиц , в некоторых регионах их стоимость дошла до 600 тенге за десяток.

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