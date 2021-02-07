ЕЭК проработает вопросы применения ответных мер на территории ЕАЭС

Алматы. 6 февраля. Kazakhstan Today - Евразийский межправительственный совет по итогам заседания 5 февраля в Алматы дал поручение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) совместно с правительствами государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начать проработку вопроса о механизме применения мер в соответствии с пунктом 1 статьи 40 Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, передает Kazakhstan Today.

Пункт 1 статьи 40 Договора о Союзе касается применения ответных мер в отношении третьей стороны на таможенной территории ЕАЭС. Работа будет вестись для обеспечения эффективной защиты экономических интересов Союза и его государств-членов. При этом особое внимание поручено обратить на случаи блокирования процедуры разрешения торговых споров, предусмотренной действующими международными договорами", - сообщили в пресс-службе ЕЭК.

В Комиссии пояснили, что проблема блокирования процедур разрешения споров обострилась в последнее время в связи с приостановлением деятельности Апелляционного органа Всемирной торговой организации (ВТО). В результате сторона-ответчик, являющаяся членом ВТО и подавшая апелляцию, может применять признанные не соответствующими праву организации меры, негативно влияя на экономики других государств-членов.

Следует также определить порядок действий в ситуациях, в которых не представляется возможным завершение торгового спора, предусмотренного действующими соглашениями Союза о создании зон свободной торговли", - отметили в пресс-службе.

По итогам проработки соответствующего вопроса ЕЭК совместно с правительствами государств-членов поручено подготовить предложения с проектами нормативных актов.

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