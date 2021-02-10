В ЕЭК наметили шаги по дальнейшему развитию электронной торговли на пространстве ЕАЭС

Москва. 9 февраля. Kazakhstan Today - Евразийская экономическая комиссия совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), Российским экспортным центром (АО "РЭЦ) и Деловым советом Евразийского экономического союза провели вебинар "Электронные торговые площадки. Перевод поставок в онлайн", передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Тема развития электронной торговли и использования маркетплейсов для первого в этом году вебинара была выбрана нами совершенно осознанно. На последних заседаниях Бизнес-диалога, проходящего под председательством члена Коллегии (министра) по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, представители предпринимательского сообщества неоднократно высказывали пожелания по проведению такого обсуждения. Ситуация с пандемией, которая сейчас имеет место, подтолкнула нас к большей активности в этом направлении", - подчеркнул директор департамента торговой политики ЕЭК Игорь Назарук, открывая мероприятие

По словам спикеров, по предварительным оценкам, прирост интернет-торговли в ЕАЭС по итогам минувшего года составил от 20 до 30%. При этом, согласно имеющимся ожиданиям, общий рынок электронной коммерции в мире превысил 4 триллиона долларов в 2020 году и приблизится к 5 триллионам долларов в 2021 году.

В то же время начальник отдела регулирования электронной торговли и маркировки товаров департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Илья Кабанов отметил, что при высоких темпах роста электронной торговли в каждом из государств-членов в отдельности взаимная торговля между странами таких показателей не демонстрировала.

Наверное, одной из ключевых несостыковок является отсутствие сведений как о готовности производителей и продавцов выходить на площадки друг друга, так и о том, как это можно осуществить", - высказал мнение эксперт.

В ходе мероприятия рассмотрели и другие проблемы, а также собрали вопросы, поступившие от заинтересованных сторон.

Коллеги озвучили целый ряд моментов, по которым необходимо искать решение: это и потери при конвертации валют, и издержки от недостаточного развития транспортной и электронной инфраструктуры, и многое другое", - подытожил Игорь Назарук.

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