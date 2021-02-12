Казахстан и Россия намерены компенсировать спад товарооборота в 2021 году

Москва. 11 февраля. Kazakhstan Today - В Москве, в Министерстве экономического развития Российской Федерации, состоялась встреча министра торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыта Султанова с министром экономического развития Российской Федерации Максимом Решетниковым, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи сторонами отмечено, что, несмотря на связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ограничения, экономическое взаимодействие Республики Казахстан с Российской Федерацией продемонстрировало устойчивость к внешним вызовам. Двусторонний товарооборот за январь - ноябрь 2020 года сократился в сравнении с аналогичным периодом 2019 года на 4,6% (до $17,2 млрд)", - сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК.

Стороны отметили, что в 2020 году на объемы и динамику взаимной торговли повлияли противоэпидемические ограничения. По мере их снятия и нормализации обстановки в 2021 году потери предыдущего года будут компенсированы и торговый оборот между странами сможет выйти на траекторию устойчивого роста.

Также в ходе встречи стороны предметно обсудили вопросы дальнейшего двустороннего взаимодействия и партнерства в рамках ЕАЭС.

Достигнута договоренность об организации регулярных контактов на уровне руководства Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерства экономического развития Российской Федерации в целях развития экономического сотрудничества между странами в двустороннем и многостороннем форматах.

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