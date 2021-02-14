Казахстан и Узбекистан планируют запустить высокоскоростной поезд Туркестан - Шымкент - Ташкент

Нур-Султан. 13 февраля. Kazakhstan Today - Казахстан и Узбекистан ведут работу над созданием высокоскоростного железнодорожного пассажирского сообщения Туркестан - Шымкент - Ташкент, передает Kazakhstan Today .

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в РК Саидикрамом Ниязходжаевым перспективы углубления двустороннего сотрудничества. Особое внимание участники уделили инфраструктурным проектам.

Казахстан и Узбекистан ведут работу над созданием высокоскоростного железнодорожного пассажирского сообщения Туркестан - Шымкент - Ташкент, которое позволит повысить туристический потенциал обеих стран. Кроме этого, в планах - строительство новой линии Махтаарал - Дарбаза с выходом на территорию Узбекистана, которая разгрузит действующий пункт перехода Сарыагаш", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

Помимо этого, страны планируется соединить новой высокоскоростной магистралью, которая протянется от Туркестана до Ташкента.

Также министр и посол обсудили авиасообщение.

Несмотря на пандемию коронавируса, полеты между странами выполняются регулярно. В перспективе их количество планируется увеличить, а также открыть новые направления - из узбекистанских городов Ургенч, Самарканд, Нукус в казахстанские Туркестан, Актау и Тараз", - проинформировали в министерстве.

Помимо инфраструктурных решений, участники встречи уделили внимание промышленным проектам. Стороны создадут совместные предприятия: со специализацией в машиностроении в Казахстане, а также по производству фармацевтической продукции на территории Узбекистана. Также планируется строительство завода по производству лекарственных и гигиенических средств в Шымкенте.

Эффективно стороны развивают и легкую промышленность. С декабря 2019 года функционирует казахстанско-узбекское совместное предприятие ТОО "ТПК "Alliance", которое в 2020 году переработало более 510 тонн хлопкового волокна и произвело более 420 тонн пряжи", - добавили в ведомстве.

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