МСХ: Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в январе увеличился на 75,2%

Нур-Султан. 16 февраля. Kazakhstan Today - Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на заседании правительства рассказал о состоянии агропромышленного комплекса страны, передает Kazakhstan Today.

По словам министра, в январе текущего года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 2,5% и составил 170,6 млрд тенге.

Данный рост обеспечен в основном за счет увеличения объемов производства в животноводстве на 2,7%. Отмечен высокий рост по производству мяса в убойном весе на 5,3%, молока - на 3,8%. При этом продукции растениеводства произведено на 10,2 млрд тенге. Данный объем обеспечен за счет выращивания сельскохозяйственных культур в закрытом грунте (теплицы)", - сказал Омаров .

В разрезе областей темпы выше республиканских отмечены в Акмолинской (114%), Туркестанской (103,2%) и Костанайской (102,7%) областях.

Как сообщил министр, производство продуктов питания за указанный период выросло на 0,8% и составило 142,1 млрд тенге.

При этом отмечается рост производства масла растительного на 26,7%, свекловичного сахара - на 25,1%, масла сливочного - на 16,3%, крупы - на 11,3%, молока обработанного - на 3,2%, переработанного риса - на 2,3%, сыра и творога - на 0,8%.

Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства увеличился на 75,2% и составил 19,9 млрд тенге, производства продуктов питания - на 11,2% и составил 3,5 млрд тенге", - сказал Омаров.

В текущем году планируется обеспечить рост валовой продукции сельского хозяйства на уровне 105%, производства продуктов питания на уровне 107%. Данные плановые индикаторы будут обеспечены за счет принятия мер по насыщению внутреннего рынка социально значимыми продтоварами и повышению конкурентоспособности АПК.

Для этого будет продолжена государственная поддержка субъектов АПК, в том числе инвестиционное субсидирование и другие финансовые инструменты, субсидирование в растениеводстве и животноводстве. На эти цели в текущем году будет направлено более 300 млрд тенге", - проинформировал министр.

По его словам, будут реализованы инвестиционные проекты по созданию экосистем по производству и переработке зерновых культур в Северо-Казахстанской области мощностью 300 тыс. тонн, масличных культур в Акмолинской области мощностью 200 тыс. тонн, мяса в Актюбинской области на 20 тыс. тонн и в Алматинской области на 15 тыс. тонн.

Кроме того, в рамках импортозамещения уже в этом году планируется запустить 35 молочно-товарных ферм, 2100 гектаров садов, 3 мясокомбината, 5 птицефабрик, 4 объекта по производству рыбы, а также начнется строительство 1 сахарного завода.

В целом по республике в 2021 году планируется реализовать 79 инвестиционных проектов по разным направлениям.

Ведется планомерная работа по подготовке к посевной кампании 2021 года. Исходя из прогнозной структуры общая посевная площадь будет увеличена на 86,4 тыс. гектаров и составит 22,7 млн гектаров", - сообщил С. Омаров.





Также планируется увеличение площадей масличных, кормовых и овощебахчевых культур, а также таких социальных культур, как гречиха и сахарная свекла. Одновременно будет проводится сокращение площадей под посев монокультур и влагоемких культур, таких как пшеница, рис и хлопчатник.

Кроме того, в целях своевременного проведения весенне-полевых работ субъекты АПК будут обеспечены льготным кредитованием на сумму 70 млрд тенге, удешевленными горюче-смазочными материалами в объеме 379,8 тыс. тонн, которые будут на 11% дешевле рыночных цен. Также планируется проведение форвардного закупа порядка 350 тыс. тонн сельхозпродукции у субъектов АПК.

Планируется увеличение объемов внесения удобрений на 53 тыс. тонн и довести их применение до 25,5% от научно-обоснованной потребности. При этом объем субсидирования семеноводства составит 11,8 млрд тенге, что позволит повысить доступность качественных семян для сельхозтоваропроизводителей. Ход проведения весенних полевых работ будет взят на особый контроль", - подытожил С. Омаров.

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