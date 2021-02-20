Тулеуов: У Нацбанка нет таргета в отношении определенного уровня базовой ставки

Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today - Позицию Нацбанка Казахстана по вопросу снижения базовой ставки разъяснил советник председателя НБ РК Олжас Тулеуов, передает Kazakhstan Today.

У Нацбанка нет изначальной безоговорочной позиции или таргета в отношении определенного уровня базовой ставки. Поэтому формулировка о том, что Нацбанк якобы "во что бы то ни было и при любых обстоятельствах против снижения базовой ставки", некорректна", - подчеркнул он.

Тулеуов отметил, что в настоящее время увеличилось внешнее и внутреннее инфляционное давление, возросли риски дальнейшего повышения цен на продовольствие и, конечно же, сохраняется неопределенность, связанная с распространением коронавирусной инфекции в стране и мире. Именно поэтому текущий уровень базовой ставки в 9,0% отражает стоимость денег в экономике, которая нивелирует текущие и будущие проинфляционные риски и формирует предпосылки к восстановлению и росту экономики.

Снижение базовой ставки в Казахстане при текущих условиях даст кратковременный эффект, но несет угрозу финансовой стабильности . Мы получим снижение привлекательности тенговых инструментов, давление на тенге, повышенные девальвационные ожидания, рост долларизации депозитов, сокращения фондирования у банков. Появятся дополнительные трудности для финансовой системы, что в конечном итоге не только не оживит экономику и удешевит стоимость кредитных ресурсов, а наоборот, усилит проявление кризисных явлений. Текущее значение реальной ставки в экономике, то есть номинальной базовой ставки за минусом уровня годовой инфляции, составляет 1,5%. Это заметно ниже равновесного для нашей экономики уровня реальной ставки в 3,5-3,7%. Следовательно, уровень реальной ставки в экономике низкий и является стимулирующим восстановление экономической активности", - сказал эксперт.

Он напомнил, что прежде решения по базовой ставке принимались советом директоров по рекомендации консультативного органа - Технического комитета по денежно-кредитной политике. С начала года для повышения транспарентности решения принимает отдельный законодательно утвержденный орган в составе Национального банка - комитет по денежно-кредитной политике

Создание комитета по денежно-кредитной политике соответствует лучшей практике стран, таргетирующих инфляцию, подобные комитеты есть в США, Великобритании, Южной Кореи, и повысит эффективность и транспарентность принимаемых решений по денежно-кредитной политике", - считает Тулеуов.

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