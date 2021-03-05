Институт развития электроэнергетики и энергосбережения собирается привлечь $100 млн Всемирного банка

Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза) намерен привлечь заемные средства Всемирного банка в размере $100 млн на модернизацию порядка 500 социально значимых объектов, передает Kazakhstan Today.
Это даст возможность обеспечить 13 000 человек рабочими местами на период строительства, а также закупить товары местного содержания на сумму 24 млрд тенге, что обеспечит развитие отечественного производства. Также предполагается, что годовая экономия бюджета составит 3 млрд тенге, а поступление налогов составит 4,5 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
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