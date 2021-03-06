Руслан Бекетаев назначен министром по экономике и финполитике ЕЭК

Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - Главы государств Евразийского экономического союза (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России) с 5 марта 2021 года назначили Министром по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бекетаева Руслана, передает Kazakhstan Today.

В компетенцию Руслана Бекетаева войдут вопросы развития предпринимательской деятельности, финансовой политики, трудовой миграции и социальной защиты в Евразийском экономическом союзе.

В пресс-службе ЕЭК отметили, что новый министр имеет значительный опыт руководящей работы в государственных органах Республики Казахстан.

Ранее Руслан Бекетаев занимал различные должности в Национальной комиссии по ценным бумагам, Национальном банке Республики Казахстан, Агентстве по финансовому регулированию, Агентстве по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Республики Казахстан. В Министерстве финансов Республики Казахстан работал на должности заместителя председателя Комитета по финансовому мониторингу, председателя Комитета казначейства. Перед назначением на должность Министра по экономике и финансовой политике ЕЭК более шести лет занимал пост вице-министра финансов Республики Казахстан", - рассказали в ЕЭК.

Руслан Бекетаев родился в 1975 году в Шымкенте.

В 1996 году окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности экономист-бухгалтер; в 2011 году окончил Бристольский университет (Великобритания) по направлению "Экономика, финансы и менеджмент"; в 2011 году окончил Бизнес школу Оксфордского университета (Великобритания) по направлению "Финансовая стратегия"; в 2014 году - Казахский гуманитарно-юридический университет по направлению "Юриспруденция"; в 2019 году окончил Империал Колледж Лондона (Великобритания) по направлению Executive MBA (Магистр бизнес-администрирования).

Трудовую деятельность начал в 1996 году в Национальной комиссии по ценным бумагам Республики Казахстан, проработав от ведущего специалиста до заместителя директора департамента.

С 2001 по 2004 годы - заместитель начальника, начальник управления инспектирования на рынке ценных бумаг департамента финансового надзора Национального банка Республики Казахстан.

С 2004 по 2005 годы - начальник управления инспектирования за банками департамента надзора за банками Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Республики Казахстан.

С 2005 по 2010 годы служил в органах финансовой полиции: начальник отдела, начальник управления, заместитель начальника департамента экономических и финансовых преступлений Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Республики Казахстан.

С 2011 по 2012 годы - заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

С 2012 по 2014 годы - председатель Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

С 5 марта 2021 года Решением Высшего Евразийского экономического совета назначен членом коллегии (министром) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии.

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