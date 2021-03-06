Подведены итоги Совета ЕЭК

Москва. 5 марта. Kazakhstan Today - Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 5 марта принял решение установить ставку ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов графитированных электродов для металлургии в размере 0% сроком на два года, снизить ставку ввозной таможенной пошлины в отношении щавелевой кислоты, используемой в производстве редкоземельных металлов и фармацевтике, с 6,5 до 0% сроком на два года, а также продлить на три года срок нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на суперабсорбенты для производства подгузников, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, завершена процедура принятия пакета решений, в результате которых ставки импортных пошлин на алюминиевую ленту, используемую в производстве банок для напитков, будут повышены с 10 до 12% сроком на два года. Совет Комиссии принял решение по детализации и выделению в отдельный код ТН ВЭД ЕАЭС с повышением ставок пошлин в отношении ленты, применяемой для производства крышек и приспособлений для вскрытия алюминиевой банки ("ключиков").

В рамках совершенствования единой системы тарифных преференций Совет ЕЭК принял решение о пересмотре перечней развивающихся и наименее развитых стран - пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС.

Совет ЕЭК утвердил базовую технологическую организационную модель системы маркировки товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе. Базовая модель системы маркировки товаров позволит избежать возникновения барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС.

Совет ЕЭК принял решение о разработке технического регламента Евразийского экономического союза на никотинсодержащую продукцию. Такие изменения внесены в план разработки техрегламентов ЕАЭС.

Совет ЕЭК внес изменения в положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в ЕАЭС в части регламентации работы инспекторов по карантину растений при проведении контроля маркировки упаковки продукции . Цель изменений - обеспечение карантинной фитосанитарной безопасности на территории Союза и соблюдение Единых карантинных фитосанитарных требований.

Совет ЕЭК внес ряд уточнений относительно внесения изменений в регистрационные досье лекарств, зарегистрированных в период 2016-2020 годов по национальным процедурам. В частности, исключено оформление дублирующих экспертных отчетов при выполнении оценки и регистрации воспроизведенных и гибридных препаратов.

Утвержден порядок вынесения предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению общих правил конкуренции на трансграничных рынках государств-членов Евразийского экономического союза. Это новый механизм "мягкого регулирования" за соблюдением правил конкуренции на рынках ЕАЭС.

Совет ЕЭК утвердил требования к опробованию, анализу и клеймению ювелирных изделий. Государства ЕАЭС договорились в двухмесячный срок с даты вступления решения в силу обменяться образцами оттисков пробирных клейм, их описаниями и реестрами именников.

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