Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане в феврале повысились цены на жилье, передает Kazakhstan Today.

За месяц (февраль 2021 года к январю 2021 года) цены на перепродажу благоустроенного жилья повысились на 3,1%, продажу нового - на 1,2%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 1,6%, сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Цена на перепродажу благоустроенного жилья составила 252 358 тенге за квадратный метр, продажу нового - 322 968 тенге за квадратный метр. Арендная плата за благоустроенное жилье составила 1 714 тенге за квадратный метр.

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