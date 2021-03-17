В Казахстане планируют установить новые нормативы энергопотребления

Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане планируют внедрение энергоэффективных государственных закупок, передает Kazakhstan Today.

Об этом рассказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов в ходе презентации законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности" в Мажилисе.

Вице-министр отметил, что для усиления регулирования бюджетного сектора, обладающего значительным потенциалом энергосбережения (потенциал энергосбережения достигает 40%), предлагается внедрение ряда инструментов.

Внедрение энергоэффективных государственных закупок обеспечит снижение энергопотребления в государственных учреждениях и придаст импульс преобразованию казахстанского рынка энергопотребляющего оборудования", - сообщил Аманияз Ержанов.

Кроме того, предлагается установление нормативов энергопотребления, мониторинг их соблюдения, бенчмаркинг и выдача соответствующих рекомендаций по энергоэффективности.

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