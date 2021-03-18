В Алматинской области будет реализован проект по разработке медного месторождения

Талдыкорган. 17 марта. Kazakhstan Today - Новый горный гигант-медедобытчик мощностью 25 млн тонн медной руды в год появится в Жетысу уже в 2025 году, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развитию Бейбут Атамкулов в ходе заседания правительства, посвященного планируемой работе в отраслях обрабатывающей промышленности, передает Kazakhstan Today.

Стало известно, что горнорудная компания "Коксай" - это третий крупный проект по расширению производства группы KAZ Minerals, расположенный на юго-западе от железно-дорожной станции Сарыозек, Кербулакского района Алматинской области, где развита инфраструктура. Коксайское месторождение меди относится к ряду крупных месторождений и является резервным источником сырья Балкашкого рудообогатительного комбината.

По словам Бейбута Атамкулова, в этом году запланирован рост Индекса физического объема обрабатывающей промышленности на 5,8% по отношению к 2020 году.

В черной металлургии на текущий год установлен уровень ИФО - 105%. Ожидается увеличение производства ферросплавов на 10,4%, стали - на 17% и проката - на 19%. Будут увеличены объемы производства цинка на 18,6%, свинца - на 18,8%, медного концентрата - на 9%, алюминия - на 6%. Согласно прогнозируемым ценам Bloomberg (американский финансовый информационный поставщик), в краткосрочной перспективе ожидается положительная динамика изменения цен по всем видам цветных металлов", - говорит он.

Исходя из этого, следует подчеркнуть, что в номинальном выражении прогнозируется рост производства цветной металлургии на 13%, что и обеспечит планируемый объем производства. А вот дополнительные объемы производства, обеспечит запуск проекты по разработке медного месторождения Коксай в Алматинской области, мощностью 25 млн тонн медной руды в год и строительство второй очереди Казахстанского электролизного завода в Павлодаре, мощностью 250 тысяч тонн первичного алюминия.

Отметим, что проект находится на стадии концептуальной разработки. По прогнозным оценкам срок эксплуатации рудника составит более 20 лет при среднем годовом производстве около 85 тыс. тонн меди в концентрате наряду с золотом, серебром и молибденом в качестве попутной продукции. По расчетам, предполагается, что минеральные ресурсы на месторождении содержат 701 млн тонн руды с содержанием меди 0,44%, сообщает КГУ "JETISY MEDIA" Алматинской области.

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