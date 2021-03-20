ЕНПФ разыскивает пенсионеров, не обратившихся за выплатами

НУР-СУЛТАН. 19 МАРТА - Единый накопительный пенсионный фонд разыскивает пенсионеров, не обратившихся за выплатами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе Фонда, в текущем году ЕНПФ начал осуществлять сверку с Госкорпорацией "Правительство для граждан" на наличие в информационной системе лиц, достигших пенсионного возраста, которые не обратились в ЕНПФ за выплатой пенсионных накоплений. Сверка также будет проводиться на наличие у уполномоченного органа номеров сотовой связи получателей, зарегистрированных в государственной базе данных, для оказания проактивной услуги по получению пенсионных выплат из ЕНПФ.

В информационных системах ЕНПФ имеется около 200 тыс. счетов (200 160 счетов), по которым не осуществляются выплаты из Фонда. При этом граждане, достигшие пенсионного возраста, уже получают средства из бюджета. Большинство из них стали пенсионерами до 11 октября 2018 года", - уточнили в пресс-службе.

В этой связи ЕНПФ проведена работа по идентификации данных вкладчиков, и сейчас сформирован список лиц, которым с 1 апреля 2021 года будут осуществляться выплаты из Фонда. Данной категории граждан будет направлено SMS-сообщение на телефонный номер (он должен быть зарегистрирован в базе мобильных граждан) с предложением оказания проактивной услуги по назначению пенсионной выплаты из ЕНПФ. После получения согласия этим гражданам будут производиться выплаты из ЕНПФ на банковские счета, ранее представленные получателями в Государственную корпорацию при назначении пенсионных выплат по возрасту и государственной базовой пенсионной выплаты.

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