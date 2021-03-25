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Коллегия ЕЭК согласовала продление в Беларуси госрегулирования цен

24.03.2021 11071
МОСКВА. 24 МАРТА - Коллегия Евразийской экономической комиссии 23 марта согласовала продление в Беларуси государственного регулирования цен на социально значимые товары до 29 июня 2021 года включительно, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба организации, перечень таких товаров включает 18 позиций: молочные продукты, мясо, сливочное и подсолнечное масло, детское питание, картофель, крупы и другое. 
 
Ожидается, что решение коллегии ЕЭК поможет не допустить спекулятивного роста цен на социально значимые товары в республике в условиях повышения мировых цен на продовольственные товары в связи с введением рядом государств ограничительных мер из-за распространения инфекции COVID-19.
 
Принятию решения коллегии ЕЭК предшествовали консультации департамента антимонопольного регулирования Комиссии с участием уполномоченных государственных органов стран ЕАЭС, поддержавших предложение белорусской стороны.
 

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