Коллегия ЕЭК согласовала продление в Беларуси госрегулирования цен

МОСКВА. 24 МАРТА - Коллегия Евразийской экономической комиссии 23 марта согласовала продление в Беларуси государственного регулирования цен на социально значимые товары до 29 июня 2021 года включительно, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба организации, перечень таких товаров включает 18 позиций: молочные продукты, мясо, сливочное и подсолнечное масло, детское питание, картофель, крупы и другое.

Ожидается, что решение коллегии ЕЭК поможет не допустить спекулятивного роста цен на социально значимые товары в республике в условиях повышения мировых цен на продовольственные товары в связи с введением рядом государств ограничительных мер из-за распространения инфекции COVID-19.

Принятию решения коллегии ЕЭК предшествовали консультации департамента антимонопольного регулирования Комиссии с участием уполномоченных государственных органов стран ЕАЭС, поддержавших предложение белорусской стороны.

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