Глава МТИ рассказал, почему членство в ЕАЭС выгодно Казахстану

МТИ

НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов рассказал, почему членство в Евразийском экономическом союзе более выгодно для Казахстана, чем его отсутствие, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В последнее время нередко звучит критика членства нашей страны в ЕАЭС из-за, в первую очередь, нелидирующего положения Казахстана в Евразийском экономическом союзе", - написал Султанов в Facebook .

Глава МТИ объяснил, почему членство в ЕАЭС выгодно Казахстану больше, чем его отсутствие.

Выгодность регионализации торговли - это аксиома, а не тренд последнего века", - убежден министр.

По его словам, в современной международной экономике идет конкурентная борьба "уже не за рынки отдельных стран, а за рынки отдельных региональных торговых объединений".

Я по сфере деятельности часто встречаюсь с потенциальными инвесторами. И большинство из них оценивают прибыльность своего бизнеса не в ориентире на рынок Казахстана, а с точки зрения потенциала экспорта в Россию (зауральную ее часть). Кстати, мы в своей товаропроводящей системе тоже ориентируем поток нашей сельхозпродукции на Сибирь", - поделился Султанов.

Практика показывает, отмечает он, что в каждом интеграционном объединении есть экономические лидеры. "Но выгода менее сильных экономик в том, что они поднимают свой уровень за счет более сильных партнеров".

В Европейский союз, например, входят 27 государств совершенно разных по уровню экономического развития. И четверть всей взаимной торговли приходится только на одну страну, лидера Евросоюза Германию. Практически вся Восточная Европа тянется за лидерами, в том числе через совместные проекты, кооперацию, рост уровня образования, свободное передвижение людей и капитала.

И такие "ядра интеграции" - страны, являющиеся основной движущей силой, - есть в каждом объединении. В NAFTA это США, с удельным весом во взаимной торговле порядка 44%. В Южноафриканском таможенном союзе (5 стран) и Сообществе развития Юга Африки (16 стран) лидирующая роль у ЮАР - более 70% взаимной торговли. В МЕРКОСУР это Бразилия (50%) и Аргентина (30%). В ASEAN (10 стран) это Сингапур, с долей во взаимной торговле более 30%", - рассказал Бахыт Султанов.

В случае интеграционного объединения ЕАЭС, поясняет министр, таким "ядром интеграции" исторически является Россия, поскольку на нее приходится основная доля совокупного регионального валового внутреннего продукта, нефти и газодобычи, суммарного экспорта товаров и услуг.

Так почему же нам выгоден ЕАЭС? За 5 лет создан внушительный массив наднационального законодательства, обеспечивающего свободное движение товаров, услуг, рабочей силы и капитала в едином экономическом пространстве", - отмечает глава МТИ.

При этом, говорит он, все решения принимаются консенсусом - каждое государство-член имеет равный голос независимо от его ВВП, размера финансовых взносов или численности населения.

Наш экспорт (в том числе и несырьевой) в государства-члены ЕАЭС за 2015-2019 годы (прошлый год подкосил все цифры в торговле) вырос на 25%, или с 5,1 до 6,4 млрд долларов США (в Россию - на 25%, в Беларусь - в 2 раза, в Кыргызстан - на 20%, в Армению - в 6 раз).

Да, есть немало барьеров и ограничений - каждая страна защищает интересы своих производителей (и Казахстан, кстати, тоже). Но на площадке Евразийского союза сроки рассмотрения жалоб о наличии препятствия в торговле, поступающих от бизнеса, составляют три месяца, а во Всемирной торговой организации (где мы бы отстаивали свои интересы в спорах с теми же Россией и Кыргызстаном не будь ЕАЭС) такая тяжба могла затянуться на пару-тройку лет", - подчеркнул глава ведомства.

По его словам, последствия экономической интеграции не всегда однозначны. Так, неизбежны расширение "более торгуемых" секторов экономики и сокращение других. Интеграция неизбежно отражается на инвестиционных потоках, распределении экономической деятельности и доходов. Но обеспечение целостного поступательного экономического роста и региональной стабильности практически невозможно без участия в региональных объединениях.

Значимость ЕАЭС для Казахстана неоспорима. Хотя и наблюдается дисбаланс внутри союза, в котором Россия остается главным торговым центром, для Казахстана расширяются рынки сбыта продукции, сокращаются издержки с таможенными платежами, облегчается доступ к рынкам стран в рамках зон свободной торговли. Вьетнам, Сингапур, Сербия, Иран захотели "дружить" не с отдельными Казахстаном, Россией или другими республиками, а с Евразийским союзом", - заверил министр.

Как рассказал Султанов, сейчас в Евразийском союзе большой акцент делается на промышленную кооперацию с последующим выходом совместной продукции на третьи страны.

Это поможет нам "сплести" наши экономики и снизит оставшийся еще градус недоверия. Да, остается еще много вопросов усиления взаимовыгодности сотрудничества в ЕАЭС, есть препятствия в торговле и сложности из-за санкционного давления на отдельных участников объединения. Но все же выгоды - как экономические, так и неэкономические - перевешивают", - резюмировал Бахыт Султанов.

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