НУР-СУЛТАН. 2 АПРЕЛЯ - Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, передает KAZAKHSTAN TODAY.

1 апреля состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции. По итогам заседания было принято решение о коллективном увеличении текущего уровня добычи странами ОПЕК+ в мае на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне на 350 тыс. баррелей в сутки и в июле на 450 тыс. баррелей в сутки, сообщили в Министерстве энергетики РК.

Таким образом, обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в мае составят 1,463 млн баррелей в сутки, в июне 1,469 млн баррелей в сутки, и 1,475 млн баррелей в сутки в июле.









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